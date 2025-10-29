Mazón, en el aniversario de la dana: "Hubo cosas que debieron funcionar mejor" / Europa Press

Declaraciones del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien en el aniversario de la dana del 29 de octubre, ha afirmado: "Seguimos sanando humanamente y reparando materialmente. Hubo cosas que debieron funcionar mejor. Hoy no es el día para la confrontación, pero sí debemos reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos, también en los días posteriores cuando fuimos conociendo la magnitud de una tragedia inabarcalble. Tratamos de hacer lo mejor en una circunstancia inimaginable, pero en muchos casos no es suficiente". (Fuente: Generalitat) Más información