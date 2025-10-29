Mazón anuncia la declaración del 29 de octubre como Día de Recuerdo a las Víctimas de la Dana / Europa Press

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este miércoles, día del aniversario de las inundaciones que dejaron 229 personas fallecidas en la provincia de Valencia, la declaración del 29 de octubre como Día de Recuerdo a las Víctimas de la Dana, que cada año será de luto oficial en toda la Comunitat Valenciana, y ha señalado que "hubo cosas que debieron funcionar mejor". (Fuente: Generalitat, Europa Press)