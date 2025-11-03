Abascal rechaza "valoraciones anticipadas" sobre el relevo de Mazón hasta que el PP "se aclare" / Europa Press

Declaraciones del presidente de Vox, Santiago Abascal, quien ha evitado pronunciarse sobre los posibles sucesores de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana tras su dimisión y ha revelado que el ya expresidente valenciano le llamó "unos minutos antes" de anunciar su decisión, aunque ha asegurado que su partido no hará "valoraciones anticiapadas" hasta que el PP "se aclare". "Nosotros no vamos a salir de nuestro carril, pero como no se sabe qué es lo que va a hacer el PP, no se sabe qué es lo que va a decidir, no se sabe si quiere convocar elecciones, si quiere elegir a un candidato u otro... Nosotros no vamos a hacer ninguna valoración anticipada antes de que ellos se aclaren entre ellos mismos y salgan de sus dudas, y de los precipicios por los que se tiran como han hecho en el día de hoy", ha señalado Abascal. Más información