Así ha anunciado Carlos Mazón su dimisión / Europa Press

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este lunes que presenta su dimisión. "La Generalitat necesita un nuevo tiempo" y que "no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie", ha proclamado, al tiempo que ha apelado "a la responsabilidad" de la mayoría parlamentaria para elgir nuevo jefe del Consell. "Ya no puedo más", ha dicho Mazón, que ha recalcado que "por voluntad personal habría dimitido hace tiempo porque ha habido momentos insoportables" para él y para su familia. "Sé que el ruido que hay alrededor de mi persona es la excusa perfecta para ocultar la asunción de responsabilidades del Gobierno", tanto por "la información errónea" del 29 de octubre, el día de la dana, como en el retraso en la ayuda y la "pésima reconstruccion". (Fuente: Genetalitat/Europa Press) Más información