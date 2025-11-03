Compromís ve "inenarrable" la dimisión "en diferido" de un Mazón "indigno hasta el último día" / Europa Press

Declaraciones del síndic de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, quien ha considerado "inenarrable" el anuncio de dimisión "en diferido" del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, un jefe del Consell "indigno hasta el último día y que no ha desvelado claramente" su hoja de ruta a seguir, ha avisado, al tiempo que ha reclamado la convocatoria de elecciones anticipadas para "dar la voz al pueblo valenciano". "A esta hora en el registro todavía no se ha presentado esa dimisión", ha advertido. "La Generalitat necesita un nuevo tiempo" y que "no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie", ha proclamado el 'president', al tiempo que ha apelado "a la responsabilidad" de la mayoría parlamentaria para elegir nuevo jefe del Consell. Más información