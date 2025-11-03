La dimisión de Mazón marca la actualidad política con reacciones en todos los partidos / Europa Press

La dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat Valenciana ha marcado la actualidad política del lunes. Las primeras reacciones han llegado por parte del Gobierno centrar a través de varios ministros que han criticado, entre otros, que la decisión llega "tarde y mal". Misma línea han seguido desde Sumar, que han asegurado que debería haber dimitido hace tiempo. Podemos ha ido más allá y ha acusado a Mazón de ser un "miserable". Por parte del PP, Feijóo, ha denunciado la cacería política que ha vivido Mazón y ha criticado que la dimisión de Mazón llegue antes que la de Sánchez. Además ha pedido Vox que facilite la elección de un nuevo president. (Fuente: Europa Press / PSOE / PP) Más información