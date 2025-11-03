Morant critica que Mazón "se cobije" en las Cortes para "no asumir responsabilidad jurídica"

Europa Press

Declaraciones de la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien ha criticado que Mazón "se cobije" en Les Corts para "no asumir responsabilidades jurídicas que seguro tendrá que asumir" y ha arremetido contra "la falta de liderazgo" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Lo que nos presentan es una prórroga, se quieren dar más tiempo y los valencianos y las valencianas no tenemos más tiempo que perder", ha recalcado. (Fuente: PSOE) Más información

