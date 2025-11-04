Gan Pampols reclama "hechos y no palabras" en su despedida del Consell valenciano / Europa Press

Declaraciones del ya exvicepresidente segundo, Gan Pampols, quien anunció hace meses que iba a dejar ahora su cargo al considerar que ya había cumplido la tarea que le había sido encomendada de presentar el Pla Endavant de recuperación tras la dana del 29 de octubre de 2024, ha señalado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que para él ha sido un "honor", un "privilegio" y una "oportunidad" trabajar "codo con codo" con gente "muy competente, muy entregada" y "valiente", que "no siempre" es "reconocida". Según Gan Pampols, "más allá del cainismo" y el "enfrentamiento" hay una "obligación clara" de "reconocer" el esfuerzo de quienes se han implicado "en primera persona" tras las riadas, ya que ha habido "muchísima gente trabajando para que las cosas salgan". Así, ha espetado que quien puede garantizar la recuperación "más pronta" no lo hace y ha reclamado "hechos" y no "palabras". (Fuente: Generalitat) Más información