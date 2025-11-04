Junta de Síndics en las Cortes Valencianas sin el portavoz del PP, Juanfran Pérez Llorca, posible sucesor de Mazón / Europa Press

Imágenes de la Junta de Síndics en les Corts Valencianes que se ha celebrado este martes y que no ha contado con la presencia del portavoz del Partido Popular en el parlamento valenciano, Juanfran Pérez Llorca, quien en las últimas horas ha sonado como posible candidato a suceder a Carlos Mazón en la presidencia de la Generalitat Valenciana tras la dimisión del político alicantino este lunes.