El PSPV llama a "evitar" el pacto entre PP y Vox para suceder a Mazón: "No es digno ni moral" / Europa Press

Declaraciones del síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, quien ha sostenido que el "pacto" entre el PP y Vox para acordar la persona que relevará a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana "puede estar sellado sobre 229 vidas sin ningún tipo de pudor", en alusión al número de fallecidos en la dana del 29 de octubre de 2024, y por eso mismo ha asegurado que "debe ser evitado" porque, entre otras cosas, "no es digno ni moral". el síndic socialista ha manifestado que tiene "la sensación" de que el acuerdo entre el PP y Vox para suceder a Carlos Mazón "ya está cerrado": "Ayer Mazón solo hizo dos llamadas, que sepamos, antes de comparecer. La primera al Rey y la segunda a --Santiago-- Abascal, esto dice mucho". "Aquí hay un acuerdo y, si no está cerrado, está encarrillado", ha sospechado. Ante esta situación, ha argumentado que desde el PSPV no pueden "seguir permitiendo esta situación" y este "juego de despachos", por lo que ha asegurado que el pacto para suceder a Mazón "debe ser evitado", razón por la cual ha llamado a la sociedad valenciana a "salir a las calles a reclamar elecciones".