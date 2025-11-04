Vox dice que "todavía no hay negociaciones" con el PP para acordar el sustituto de Mazón / Europa Press

Declaraciones del síndic de Vox en Les Corts Valencianes, José Mª Llanos, quien ha asegurado que en este momento "todavía no hay negociaciones" con el PP para acordar la persona que relevará a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana, al tiempo que ha instado a los 'populares' a "aclararse". "Vamos a respetar los tiempos y, cuando tengamos delante las distintas opciones, sabrán perfectamente cuál es la decisión" de Vox. De este modo lo ha manifestado este martes en rueda de prensa tras la junta de síndics, en la que ha manifestado que "la situación es la misma que ayer", cuando afirmó que no había "ningún contacto" con el PP. "Lo que Vox pide es que el PP se aclare", ha expresado, aunque ha rechazado "por respeto" entrar a valorar "lo que tiene que hacer el PP". "Cuando lo decidan, les diremos sin ningún problema cuál es la posición de Vox", ha avanzado.