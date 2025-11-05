Bernabé tacha de "situación maquiavélica" que sea Abascal quien decida el sucesor de Mazón / Europa Press

Declaraciones de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha considerado "diabólico" que sea el líder de Vox, Santiago Abascal, quien decida la persona que sucederá a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, así como "las políticas que se van a ejercer" en la región "a partir de ahora, después del año que llevamos y de los engaños a los que nos han sometido" desde el Consell. "Es una situación maquiavélica a la que está sometida la Comunitat Valenciana", ha lamentado, en declaraciones a los medios este miércoles tras presidir un minuto de silencio ante la fachada de la Delegación del Gobierno en València, en condena por el último asesinato machista en Alicante. Más información