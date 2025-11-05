La jueza de la dana cita como testigos al dueño de El Ventorro, a Pérez Llorca y al núcleo de Mazón / Europa Press

Imágenes del restaurante El Ventorro, en el que comió el 29 de octubre el exjefe del Consell, Carlos Mazón, con la periodista Maribel Vilaplana, y cuyo dueño ha sido citado como testigo por la magistrada de Catarroja que instruye la causa penal de la dana. La magistrada ha acordado recibir declaración como testigos al secretario general del PPCV, Juan Francisco Pérez Llorca, y al núcleo del presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en el área de Presidencia; al síndic del PP en Les Corts.