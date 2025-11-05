La jueza de la dana cita como testigos a Pérez Llorca, al núcleo de Mazón y al dueño de El Ventorro / Europa Press

La magistrada de Catarroja que instruye la causa penal de la dana ha acordado recibir declaración como testigos al núcleo del presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en el área de Presidencia; al síndic del PP en Les Corts y secretario general del PPCV, Juan Francisco Pérez Llorca, y al dueño del restaurante El Ventorro, en el que comió el 29 de octubre el exjefe del Consell con la periodista Maribel Vilaplana.