Barrera (Vox) "desconoce" cómo va la negociación post-Mazón con el PP / Europa Press

Declaraciones del presidente de Vox Valencia, Vicente Barrera, ha asegurado este viernes que no tiene constancia de cómo se encuentra la negociación con el PP para acordar un sucesor de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valencia, al tiempo que ha garantizado que "por supuesto" que su partido estaría preparado para concurrir a unas elecciones autonómicas. Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas tras presentar al nuevo comité ejecutivo provincial de Vox. Mazón dimitió el pasado lunes y sigue gobernando en funciones, mientras PP y Vox tienen de plazo hasta el 19 de noviembre para acordar a su sucesor o, de lo contrario, se activaría el proceso electoral. Barrera, quien fuera vicepresidente y conseller de Cultura durante el primer año de gobierno de Mazón, ha insistido en que desconoce "si habrá nuevas elecciones, un nuevo candidato o en las próximas horas un anuncio", ya que ha subrayado que él está ahora "en lo orgánico y no en lo político" y no se "entromete" en funciones que no le han encomendado.