Pilar Bernabé habla de "espectáculo esperpéntico" para elegir presidente en la Comunidad Valenciana / Europa Press

La delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé (PSOE) ha calificado de "espectáculo esperpéntico" las negociaciones entre Vox y PP para elegir nuevo presidente de la Generalitat Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón (PP). Así lo ha manifestado este sábado a preguntas de la prensa en Santander, momentos antes de recoger el Premio Carmen Alborch que le ha concedido la Agrupación del PSOE de la capital cántabra y que reconoce a personas, entidades y organizaciones por la defensa de la igualdad, la visibilidad de las mujeres y la lucha contra la violencia de género. Más información