Vox asegura que el PP "todavía" no le ha comunicado "ningún candidato" para suceder a Mazón / Europa Press

Declaraciones del síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, quien ha advertido al PP de que no habrá "negociación" sobre la sucesión de Carlos Mazón al frente de la Generalitat hasta que los 'populares' propongan un candidato, "sea quien sea", cosa que no han hecho "todavía". No obstante, ha reconocido que hasta ahora sí que han habido "contactos", aunque ha considerado "absolutamente irrelevante" quién ha protagonizado los mismos. En este contexto, ha insistido en que Vox quiere "conocer al candidato" del PP, "y entonces veremos con qué PP estamos negociando", ha subrayado. "Saben perfectamente que está el PP de Feijóo, el PP de Mazón, el PP de Mañueco, el PP de Guardiola", ha apuntado. Preguntado directamente por si el actual síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, es la persona propuesta por los 'populares' para suceder a Mazón, Llanos ha asegurado que a Vox no se le ha comunicado "ningún candidato todavía". Más información