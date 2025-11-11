Camarero ve a Pérez Llorca como el candidato "idóneo" para presidir la Generalitat
Declaraciones de la portavoz y vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, quien ve al secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, propuesto por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como candidato para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Presidencia de la Generalitat, como el candidato "idóneo". Camarero ha destacado la "sintonía absoluta" con la decisión tomada en Génova y la dirección del PP de la Comunitat Valenciana. (Fuente: Imágenes Satélite)
