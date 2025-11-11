Mazón la comisión de investigación de la dana en las Cortes: "Nadie ha asumido más responsabilidad política que yo" / Europa Press

El 'president' en funciones, Carlos Mazón, ha defendido en su comparecencia en las Cortes Valencianas en la comisión de investigación de la dana que "nadie ha dado más explicaciones" que él y ha afeado a la oposición que le "pregunten cosas como si no las hubiera dicho nunca". "Nadie ha asumido más responsabilidad política que yo", ha reivindicado. Frente a ello, ha lamentado, "aquí no viene nadie a responder, nadie asume responsabilidades, nadie da explicaciones, nadie da sus llamadas, nadie da su itinerario, nadie da sus comidas, nadie dice dónde comió, nadie dice con quién comió" y "el único que dimite, que asume responsabilidades, que propone comisiones de investigación, que remodela su gobierno y que da responsabilidades en todo momento" ha sido él. Lee aquí la noticia completa.