Mus vuelve a pedir colaboración al Gobierno en la reconstrucción de la dana con "la fórmula que sea" / Europa Press

Mus vuelve a pedir colaboración al Gobierno en la reconstrucción de la dana con "la fórmula que sea"

Declaraciones vicepresidente segundo en funciones para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, quien ha reiterado su ofrecimiento al Gobierno de "la mejor coordinación posible" en la reconstrucción tras la dana, además de insistir en la petición de que se constituya una comisión mixta o que haya mayor colaboración con "la fórmula que sea". "Yo, desde el primer día, lo primero que hice cuando accedí a este nuevo cargo fue dirigirme formal e informalmente a la comisionada del Gobierno para la reconstrucción [Zulima Pérez]. Creo que es lo que nos exigen los ciudadanos", ha manifestado. En clave política, Mus (PP) ha aprovechado para acusar a la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, de hacer "política partidista de una tragedia desde el principio" por no haber contactado con su predecesor como vicepresidente para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols. Más información