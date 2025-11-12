Las peticiones de elecciones generales y autonómicas en la Comunidad Valenciana protagonizan el pleno en el Congreso / Europa Press

Pleno en el Congreso de los Diputados con la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar sobre el último Consejo Europeo del 23 de octubre, la situación legislativa, la lucha contra la corrupción y el estado de los servicios públicos, pero el protagonismo se lo ha llevado la petición de elecciones generales y también autonómicas en Valencia. (Fuente: Congreso/Moncloa)