Morant critica el "simplismo y populismo" de Abascal por pedir presas / Europa Press

Morant critica el "simplismo y populismo" de Abascal por pedir presas

Declaraciones de la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, quien ha criticado este jueves el "simplismo y populismo" del presidente de Vox, Santiago Abascal, por exigir al candidato del PP a 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que se comprometa a exigir la construcción de "presas y diques" en la Comunitat Valenciana si los 'populares' quieren el apoyo de su partido para investirlo. En cualquier caso, Morant ha sostenido que el acuerdo entre PP y Vox para agotar la legislatura en la Comunitat y evitar elecciones está "hablado y más que arreglado" y "todo lo demás es un teatro", al tiempo que ha insistido en que "la única solución es una convocatoria electoral". (Fuente: Imágenes Cedidas) Más información