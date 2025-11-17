Mazón se defiende señalando a Illa: "Mantuvo su agenda con una alerta roja en Tarragona" / Congreso de los Diputados

Mazón se defiende señalando a Illa: "Mantuvo su agenda con una alerta roja en Tarragona"

El diputado de Bildu le pregunta por qué mantuvo la agenda el 29 de octubre pese a la alerta roja y le cuestiona si fue por la importancia del turismo y estar a las puertas de un puente. "Comprendo que exponga estas teorías habida cuenta del grupo que viene usted", comienza a explicarle Mazón quien justifica que continúa con su agenda "por la misma razón por lo que el 'president' de la Generalitat de Cataluña Salvador Illa mantuvo la suya con imágenes así en Tarragona". Inmediatamente después le saca una portada de periódico con una inundación en septiembre en la A-7, lo que demuestra que Mazón tenía prevista esa respuesta.