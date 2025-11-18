Camarero emplaza a Pérez Llorca para la composición del Consell y lanza un mensaje de "normalidad" / Europa Press

Camarero emplaza a Pérez Llorca para la composición del Consell y lanza un mensaje de "normalidad"

Declaraciones de la vicepresidenta portavoz del Consell en funciones, Susana Camarero, ha emplazado a Juanfran Pérez Llorca, candidato del PP a suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, para saber la composición del nuevo gobierno valenciano en caso de que prospere su investidura. Sí ha destacado que su objetivo y "prioridad" será continuar con la reconstrucción tras la dana. Además, ha querido lanzar un mensaje de "normalidad" hasta que se produzca el debate de investidura en Les Corts, sin concretar si habrá más plenos del Consell o si Mazón asistirá el próximo martes a la entrega de los Premis Rei Jaume I, un acto que estará presidido por el rey Felipe VI en València.Camarero (PP) ha indicado que "será el próximo 'president' quien tenga que contar cuál es su objetivo", aunque ha recordado que "él ya dicho que su prioridad es continuar con la reconstrucción". (Fuente: Imágenes Satélite)