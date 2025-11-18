Micó califica de "escandalosa e indecente" la comparecencia de Mazón / Europa Press

Declaraciones de la parlamentaria de Compromís, adscrita al grupo Mixto, Águeda Micó, que ha calificado de "escandalosa y indecente" la comparecencia de Mazón y ha criticado que los diputados del PP "no dejaran de defenderlo". Considera que ahora la comisión entra en una importante fase en la que comparecerán cargos en activo nombrados por el expresidente, entre ellos la portavoz del Gobierno valenciano, Susana Camarero y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. (Fuente: Congreso)