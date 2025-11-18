El PSOE esperará al fin de la comisión de investigación para ver si denuncia a Mazón / Europa Press

El PSOE esperará al fin de la comisión de investigación para ver si denuncia a Mazón

Declaraciones del portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, que ha afirmado este martes que su grupo esperará a que finalice la comisión de investigación sobre la dana antes de decidir si llevan a la Justicia al presidente en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, por un supuesto delito de falso testimonio, ya que consideran que "mintió" durante su comparecencia ayer en este órgano parlamentario. (Fuente: Congreso)