Europa Press

Compromís pide al PP aclarar sus cesiones a Vox para investir a Pérez Llorca

Declaraciones del síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, quien ha exigido al PP que aclare "cuál será el precio que pagarán los valencianos" si fructifican sus negociaciones con Vox para investir a Juanfran Pérez Llorca como sucesor de Carlos Mazón al frente de la Generalitat: "O no hay acuerdo o tienen vergüenza de presentarlo": "¿Cuál será el nuevo precio que vamos a pagar los valencianos? ¿Tienen miedo de enseñar la factura? ¿Tienen miedo de enseñar el tique, como el de El Ventorro? ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo? Si hay acuerdo, los valencianos tenemos todo el derecho a saberlo".