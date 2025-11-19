Nando Pastor relevará a Juanfran Pérez Llorca como síndic del PP en las Cortes Valencianas / Europa Press

Declaraciones de Nando Pastor quien será el nuevo síndic del PP en Les Corts en sustitución del hasta ahora portavoz del grupo y candidato 'popular' a la Presidencia de la Generalitat Valenciana para relevar a Carlos Mazón, Juanfran Pérez Llorca. Pastor ha agradecido a Pérez Llorca que haya confiado en él para esta función y ha reconocido "la enorme responsabilidad y el enorme reto" que deja el hasta ahora síndic. Por un lado, ser el portavoz del partido "más importante de la Comunitat Valenciana" y, por otro, porque sus dos antecesores --Pérez Llorca y el ahora conseller Miguel Barrachina-- "han sido, cada uno con sus formas y sus maneras, dos síndicos como la copa de un pino". Más información