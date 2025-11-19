Pérez Llorca se ve "capaz" de llegar a un acuerdo con Vox que posibilite su investidura / Europa Press

Declaraciones del hasta ahora síndic del PP en las Cortes Valencianas, secretario general del PPCV y candidato 'popular' a la Presidencia de la Generalitat para relevar a Carlos Mazón, Juanfran Pérez Llorca, quien ha asegurado que se ve "capaz" de llegar a un acuerdo con Vox que posibilite su investidura y ha apelado a la "responsabilidad" de ambas formaciones. Pérez Llorca ha asegurado que se siente "capacitado y capaz de sacar esto adelante" gracias al "apoyo de todo" el PP con el objetivo de "seguir trabajando" por la reconstrucción, un proceso que "no podemos parar", ha advertido. Asimismo ha aclarado que el PP ha presentado su candidatura "sin haber firmado ningún acuerdo de gobierno" porque cree que esto "no toca". "He mostrado siempre mucha solvencia a la hora de buscar acuerdos y lo más importante es tener estabilidad", ha señalado, y ha afirmado que hasta ahora no ha encontrado "nada" que haya hecho dudar de la "responsabilidad" de la formación de Santiago Abascal.