El PSPV da por cerrado el pacto con Vox y cree que el PP se "avergüenza" de sus cesiones / Europa Press

Declaraciones del síndic del PSPV en las Cortes Valencianas, José Muñoz, quien ha sostenido que el acuerdo entre PP y Vox para investir a Juanfran Pérez Llorca como sucesor de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana ya está "sellado y firmado", así como que los 'populares' "se avergüenzan tanto" de sus cesiones a los de Abascal que "no se atreven a exhibir" ese pacto. Tras señalar que "nadie se cree que Vox vaya a dar su apoyo gratuitamente", Muñoz ha relacionado este futuro acuerdo con otros pactos anteriores entre los grupos de la derecha, en los que ha recordado que estuvo presente Pérez Llorca como síndic del PP y negociador.