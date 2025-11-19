Vox muestra "buena sintonía" para apoyar la investidura de Pérez Llorca y pide "altura de miras" al PP / Europa Press

Declaraciones del síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, quien ha asegurado que hay "buena sintonía" con el PP y "predisposición" a apoyar la investidura de Juanfran Pérez Llorca como candidato a presidir la Generalitat Valenciana aunque ha subrayado que el acuerdo todavía no está cerrado y no ha querido entrar en cuáles son las líneas rojas de su partido. Llanos ha apelado a la "responsabilidad" y a la "altura de miras" del PP con la "estabilidad" de la Comunitat Valenciana, sobre todo en la reconstrucción tras la dana: "El Partido Popular tendrá que estar a la altura, y confiamos en que sepa estarlo para cerrar un buen acuerdo para los valencianos y apoyar la investidura". Llanos ha explicado que PP y Vox están "en negociaciones" para llegar a un acuerdo que "no está cerrado".