Morant no ve con "buenos ojos" ni la candidatura de Pérez Llorca ni el acuerdo con Vox

Declaraciones de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, quien ha señalado que el candidato 'popular' a la Presidencia de la Generalitat para relevar a Carlos Mazón, Juanfran Pérez Llorca, es "más de lo mismo" por haber sido "mano derecha de Mazón": "No vemos con buenos ojos ni la candidatura de Pérez Llorca, ni ese nueva coalición y ese pacto que se ha cerrado, en unas condiciones totalmente oscurantistas". En este sentido, ha acusado a Alberto Núlez Feijóo y a Santiago Abascal de "condenar a los valencianos a repetir la historia" y ha preguntado al Partido Popular "por qué quiere convocar elecciones en todas las autonomías y no en la Comunitat Valenciana".