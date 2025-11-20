Vox afirma que apoyará la investidura de Pérez Llorca "si hay un acuerdo entre Vox y el PP" / Europa Press

Declaraciones del síndic de Vox en les Corts Valencianes, José María Llanos, quien ha explicado que siguen las negociaciones con el Partido Popular para apoyar al candidato a suceder a Carlos Mazón en la presidencia de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y que por tanto, "no hay nada que decir de ningún escrito ni nada concreto". No obstante, Llanos ha indicado que si Vox diera apoyo a la investidura de Pérez Llorca, "será porque hay un acuerdo entre VOX y el Partido Popular": "Nosotros no jugamos con las cosas importantes". "Hasta que no se cierre la negociación, pues no sabemos cómo se va a articular una cosa u otra, pero tampoco esperen ninguna sorpresa", ha asegurado el síndic de Vox quien ha reiterado la "sintonía y predisposición" de poder alcanzar los acuerdos necesarios para apoyar la investidura del candidato popular cuyo debate de investidura será el próximo 27 de noviembre.