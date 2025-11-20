Vox afirma que apoyará la investidura de Pérez Llorca "si hay un acuerdo entre Vox y el PP"

Vox afirma que apoyará la investidura de Pérez Llorca "si hay un acuerdo entre Vox y el PP"

Vox afirma que apoyará la investidura de Pérez Llorca "si hay un acuerdo entre Vox y el PP" / Europa Press

Vox afirma que apoyará la investidura de Pérez Llorca "si hay un acuerdo entre Vox y el PP"

Europa Press

RRSS WhatsAppCopiar URL

Declaraciones del síndic de Vox en les Corts Valencianes, José María Llanos, quien ha explicado que siguen las negociaciones con el Partido Popular para apoyar al candidato a suceder a Carlos Mazón en la presidencia de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y que por tanto, "no hay nada que decir de ningún escrito ni nada concreto". No obstante, Llanos ha indicado que si Vox diera apoyo a la investidura de Pérez Llorca, "será porque hay un acuerdo entre VOX y el Partido Popular": "Nosotros no jugamos con las cosas importantes". "Hasta que no se cierre la negociación, pues no sabemos cómo se va a articular una cosa u otra, pero tampoco esperen ninguna sorpresa", ha asegurado el síndic de Vox quien ha reiterado la "sintonía y predisposición" de poder alcanzar los acuerdos necesarios para apoyar la investidura del candidato popular cuyo debate de investidura será el próximo 27 de noviembre.

TEMAS

Tracking Pixel Contents