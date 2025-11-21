Juanfran Pérez Llorca y el propietario de El Ventorro declaran en los juzgados de Catarroja
Imágenes de los juzgados de Catarroja donde han declarado este viernes como testigos el propietario del restaurante del Ventorro y el candidato popular a relevar a Carlos Mazón en la presidencia de la Generalitat Valenciana en la causa que investiga la gestión de la dana, Juanfran Pérez Llorca. Más información
