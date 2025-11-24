Morant reprocha a Camarero que se "borró de la emergencia" de la dana del 29 de octubre / Europa Press

Declaraciones de la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha afeado a la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales en funciones, Susana Camarero, que haya afirmado en su comparecencia de este lunes en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso que "poco podía aportar" en el Cecopi durante la dana, lo que a su juicio demuestra que "se borró de la emergencia". Así lo ha manifestado después de que Camarero (PP) haya subrayado en el Congreso que "nadie" la esperaba en el Cecopi, que estuvo el tiempo que la agenda le "permitió" y que un secretario autonómico le iba trasladando las incidencias que afectaban a su conselleria. "Poco podía aportar yo allí", ha dicho justificando su salida del Cecopi. Morant ha denunciado que "no puede ser que todos los miembros del Consell digan que no tenían nada que decir, nada que aportar y nada que hacer en la peor crisis que han vivido los valencianos en los últimos tiempos".