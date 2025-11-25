Vilaplana aporta a la jueza un documento de pago de parking que coincide con uno a las 19.47h / Europa Press

Maribel Vilaplana aporta a la jueza un documento de pago de aparcamiento que coincide con uno a las 19.47 horas

La periodista Maribel Vilaplana, que comió en El Ventorro con el 'president' de la Generalitat ahora en funciones, Carlos Mazón, el día de la dana, ha aportado a la jueza que instruye la causa un documento que refleja un pago en el parking de la Glorieta donde dejó su coche, de 15,10 euros. Este importe coincide con un abono realizado en el aparcamiento de la Glorieta a las 19.47 horas, según el listado entregado por la empresa a la magistrada. (Fuente: Europa Press / Congreso) Más información