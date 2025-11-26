Camarero defiende que Mazón ya "ha dado sus explicaciones desde hace muchos meses" / Europa Press

Declaraciones de la portavoz del Consell, Susana Camarero, quien ha defendido sobre las diferentes versiones de la hora de llegada del presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, al Palau de la Generalitat, que Mazón "ha dado sus explicaciones desde hace muchos meses", por ejemplo en las comisiones de investigación sobre la dana de Les Corts y del Congreso. "Por lo tanto, no soy yo la que tiene que ampliar ni que dar cuenta de estas explicaciones", ha zanjado. Asimismo, ha confirmado que Mazón acudirá al debate de investidura que se celebrará este jueves en Les Corts con Juanfran Pérez Llorca como candidato a sucederle al frente del gobierno valenciano. Así lo ha señalado este miércoles en la rueda de prensa posterior al que previsiblemente ha sido el último pleno del Consell con Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat. (Fuente: Imágenes Satélite) Más información