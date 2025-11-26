Cuenca dice que Mazón sabía a las 17 horas del 29O que la situación en Utiel se complicaba / Europa Press

Cuenca dice que Mazón sabía a las 17 horas del 29O que la situación en Utiel se complicaba

José Manuel Cuenca, jefe de gabinete del actual presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado ante la jueza de la dana que minutos antes de las 17 horas del día de la riada avisó al 'president', quien en ese momento estaba comiendo en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, de que la situación en Utiel (Valencia) se estaba complicando: "Se lo dije por WhatsApp". (Fuente: Europa Press/La Moncloa) Más información