Discurso de Pérez Llorca en el debate de investidura sin la presencia de Mazón / Europa Press

Imágenes del debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca, candidato del PP y único aspirante a relevar a Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat, y que ha comenzado a las 11.05 horas de este jueves en las Cortes Valencianas, donde se vive una intensa jornada a la espera de que Vox concrete si da o no su apoyo al 'popular'. El todavía jefe del Consell, Carlos Mazón, no ha acudido a primera hora de este jueves al pleno de investidura y no ha estado presente durante el discurso de Pérez Llorca. Por el contrario, sí que están presentes en el hemiciclo todos los miembros del Consell en funciones, salvo Mazón quien ha confirmado que asistirá a la votación de la candidatura del dirigente 'popular' prevista para esta tarde. Tres representantes de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA y tres de la Asociación Damnificados Dana Horta Sud que están siguiendo el debate desde el interior de las Cortes Valencianas.