El dueño de El Ventorro entrega la factura, fotos y el plano del reservado donde comió Mazón el 29O

El dueño del restaurante El Ventorro de València ha entregado a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana la factura, dos fotografías y el plano del reservado donde comieron el 'president' de la Generalitat ahora en funciones, Calos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana el día de las riadas que dejaron 229 víctimas mortales en la provincia. (Fuente: Europa Press/Alfredo Romero/La Moncloa) Más información