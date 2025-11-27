Juanfran Pérez Llorca, investido president de la Generalitat con los votos del PP y de Vox / Europa Press

Juanfran Pérez Llorca ha sido investido este jueves presidente del ejecutivo valenciano con 53 votos a favor: los 40 del PP y los 13 de Vox. La candidatura de Pérez Llorca, que sustituye de este modo a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, ha salido adelante en primera votación, que ha sido pública por llamamiento, tal y como establece el reglamento de Les Corts, gracias a la mayoría absoluta que suman el PP y Vox, tras unas seis horas de pleno de investidura. Lee aquí la noticia completa. Más información