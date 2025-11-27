Llorca muestra su rechazo al Pacto Verde Europeo y al cierre de la central nuclear de Cofrentes / Europa Press

Declaraciones del candidato del PP y único aspirante a relevar a Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien ha explicitado su rechazo al Pacto Verde Europeo y al cierre de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) durante su discurso de investidura en Les Corts. Sobre el Pacto Verde Europeo, cuyo rechazo es una de las condiciones de Vox para apoyar su investidura, Llorca ha sostenido que "tal y como está planteado por élites europeas" supone una "amenaza" para los agricultores, ganaderos y pescadores y les deja "en un callejón sin salida". Según ha argumentado, este pacto ha "fracasado" en su desarrollo al suponer "más cargas que soluciones" para el sector primario.