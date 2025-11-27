Pérez Llorca aboga en su discurso por una política migratoria "ordenada" / Europa Press

Pérez Llorca aboga en su discurso por una política migratoria "ordenada"

Declaraciones del candidato del PP y único aspirante a relevar a Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido impulsar una política migratoria más "ordenada", negando que eso sea "racista", y ha pedido que se haga pública la nacionalidad de los delincuentes en la Comunitat Valenciana. Así lo ha trasladado durante su discurso inicial en el debate de investidura en Les Corts, en un tramo centrado en la inmigración en el que ha utilizado el valenciano. El rechazo a la inmigración irregular era una de las condiciones de Vox para apoyar al candidato, que necesita los votos de los de Santiago Abascal para ser investido. Tras señalar que la inmigración es un "reto complejo", Llorca ha sostenido que defender "la convivencia, la seguridad y la preservación de nuestra identidad no es ser racistas, es ejercer la responsabilidad que se espera de cualquier servidor público". Más información