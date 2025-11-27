Víctimas de la dana protestan ante las Cortes Valencianas / Europa Press

Víctimas de la dana protestan ante las Cortes Valencianas

Imágenes de asociaciones de familiares de víctimas de la dana, quienes han protestado este jueves ante las Cortes Valencianas, con motivo del debate de investidura con Juanfran Pérez Llorca como candidato a presidente de la Generalitat, para reclamar la dimisión del Consell al completo, criticar que Carlos Mazón siga aforado y afirmar que "el pueblo valenciano no confía ni en Pérez Llorca ni en cualquier otro que dispongan desde un despacho de Madrid".