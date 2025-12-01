Martínez Mus, respecto a los cambios de Pérez Llorca en el Consell: "Será él el que diga lo que quiere hacer" / Europa Press

Declaraciones del vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, quien preguntado por si el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, le ha comentado qué cambios hará en el Consell y por si puede avanzar algo al respecto, Martínez Mus ha manifestado que esto "depende del presidente". "Será él el que diga lo que quiere hacer, cuál es su plan. Tiene toda la capacidad y la funcionalidad para hacerlo, lo debe hacer, y los demás simplemente acataremos y estaremos donde tengamos que estar en cada momento, como siempre", ha expresado. Respecto a si ha hablado con Pérez Llorca desde que fue investido, Martínez Mus ha explicado que lo hizo durante la jornada del debate de investidura y que "será él el que luego cuente lo que crea conveniente y la composición del Consell".