Muñoz (PSPV) asegura que esperan "entre nada o menos" del nuevo Consell de Pérez Llorca / Europa Press

Muñoz (PSPV) asegura que esperan "entre nada o menos" del nuevo Consell de Pérez Llorca

Declaraciones del síndic del PSPV en las Cortes Valencianas, José Muñoz, quien ha asegurado que esperan "entre nada o menos" del nuevo Consell del 'president' investido Juanfran Pérez Llorca, que relevará a Carlos Mazón en la presidencia de la Generalitat Valenciana: "Solo esperamos que dure lo mínimo posible". Respecto a la entrevista de ayer a Salomé Pradas, Muñoz ha considerado evidente que la exconsellera de Justicia e Interior, "más allá de las infinitas mentiras que sigue contando", intenta "descargar la responsabilidad" en el 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, sobre la gestión del 29 de octubre de 2024, el día de la dana que arrasó buena parte de la provincia de Valencia. Por ello, ha pedido al PP a tomar la "decisión evidente" de exigirle el acta de diputado para que, con ello, pierda el aforamiento y declare ante la jueza de Catarroja "para contar la verdad y solo la verdad".