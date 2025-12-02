Bernabé ve "falsa normalidad" en la toma de posesión de Llorca: "El PP quiere comprar tiempo" / Europa Press

Declaraciones de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y dirigente del PSOE, Pilar Bernabé, quien ha criticado la "falsa normalidad" en la toma de posesión de Juanfran Pérez Llorca como 'president' de la Generalitat. A su juicio, con su designación como relevo de Carlos Mazón "el Partido Popular quiere comprar tiempo para que los valencianos olvidemos el momento más terrible en la historia de nuestra comunidad". Tras señalar que "es difícil valorar cuatro minutos de discurso", Bernabé ha calificado la toma de posesión como "un trámite" del PP "para no celebrar unas elecciones y que el pueblo valenciano pueda decidir qué gobierno quiere después de haber pasado la peor catástrofe de la historia de nuestra comunidad". Más información