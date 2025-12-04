Miguel Angel Montesinos

Camps desencadenado: “Aspiro a ser el candidato del PPCV en las próximas elecciones”

El expresident de la Generalitat, Francisco Camps, da una nueva vuelta de tuerca en su gira de regreso a la política. Si le costó meses dar el paso de afirmar que aspiraba a volver a liderar el PPCV, esta tarde, poco después de que Juanfran Pérez Llorca presentase su nuevo Consell, se ha lanzado a por la mayor: “Abro la puerta a ser el candidato a la presidencia de la Generalitat del PPCV, tengo la obligación moral de hacerlo”, ha dicho a preguntas de este diario. Finalmente se ha venido arriba: “Me comprometo a ganar por mayoría absoluta”. Más información