El abogado de Ciudadanos asegura que en la declaración de Cuenca ante la jueza ha habido "contradicciones" / Europa Press

Declaraciones de Eduardo García, abogado de Ciudadanos en la instrucción que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 en los juzgados de Catarroja, quien ha asegurado que en la declaración del jefe de Gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, ha habido "contradicciones que no ha sabido explicar bien" y ha comentado que por este motivo uno de los abogados en el proceso, Manolo Mata, ha reclamado un careo entre la exconsellera Pradas y el testigo ante las contradicciones entre la investigada y lo que está manifestando Cuenca en su declaración. Por otro lado, García ha señalado que algunos abogados personados en la causa han pedido a la jueza detener este viernes la declaración testifical de Cuenca, para cambiar su condición a investigado. Sin embargo, la Fiscalía y otros abogados se han opuesto a esta reclamación. La jueza ha asumido finalmente el criterio del fiscal y ha mantenido la condición de Cuenca de testigo al no poder achacarle una responsabilidad en la toma de decisiones.