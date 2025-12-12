Cuenca regresa a los juzgados de Catarroja para testificar por los WhatsApp con Pradas / Europa Press

Imágenes de José Manuel Cuenca, jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien ha regresado a los juzgados de Catarroja para testificar por los WhatsApp aportados al procedimiento el pasado día 5 por la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas. Cuenca fue citado de nuevo por la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales, tras los nuevos WhatsApp de los que él no habló en su primera declaración. El jefe de gabinete de Mazón se ha presentado en el órgano judicial a las 9.20 horas --estaba citado a las 9.30 horas-- y ha evitado hacer declaraciones a los medios de comunicación que le esperaban en la puerta. Tal y como se desprende de los WhatsApp aportados por Pradas a la jueza de la dana, la exconsellera advirtió a Cuenca, a las 16.28 horas del día de la riada, de que les habían informado que había un fallecido en Utiel (Valencia). Sobre este extremo, el jefe de gabinete de Mazón no mencionó nada en su primera declaración.